Campanha estadual prevê Combate e Prevenção ao Uso e Abuso de Drogas

O Projeto de Lei nº 9.085/2022, aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), institui a campanha ‘Junho Branco: Mês Estadual de Combate e Prevenção ao Uso e Abuso de Drogas Lícitas e Ilícitas’.

Com a aprovação por unanimidade, durante todo o mês de junho devem ser realizadas ações educativas voltadas para a conscientização e prevenção, como reuniões, congressos, eventos esportivos, gincanas escolares, atividades educativas e culturais, promoção de palestras nas redes públicas e privadas de ensino e veiculação de campanhas e programas das ações em mídias e redes sociais.

O período será dividido com ações específicas para cada momento; na primeira quinzena – paralelo à abertura oficial do Junho Branco, serão realizadas ações de orientação, capacitação, regularização e divulgação de trabalhos realizados com as instituições não governamentais de tratamento de dependentes químicos; já nas duas últimas semanas será realizado Momento Cultural das Comunidades Terapêuticas, com atividades esportivas e culturais de membros dessas comunidades.

Foto: Divulgação

Por Paulo Santos