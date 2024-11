Campanha Papai Noel dos Correios vai começar em Sergipe

A tradicional campanha de solidariedade Papai Noel dos Correios, que este ano completa 35 anos, será aberta em Sergipe nesta quinta-feira (14), durante cerimônia festiva que acontece às 14h30, na Agência Central, no centro comercial de Aracaju. Na oportunidade, terá início o período de adoção das cartinhas enviadas por crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Com palavras manuscritas ou desenhos, meninos e meninas matriculados em escolas da rede pública e em instituições parceiras (creches, abrigos e núcleos socioeducativos) revelam no papel, cheios de esperança, seus sonhos de Natal: bola, boneca, carrinho, patins, calçado e roupas novas, material escolar, entre diversos outros pedidos, incluindo alguns bem simples, como massinha de modelar, ioiô, garrafinha de água, chinelo, pipa, quebra-cabeça, bolinha de gude e lápis de cor.

Desde o início de outubro, a coordenação estadual da campanha Papai Noel dos Correios está orientando as escolas e recebendo as cartas enviadas por instituições públicas de ensino indicadas pelas secretarias de Educação. O prazo para envio das cartinhas terminou na última sexta-feira (8). São aceitos pedidos de estudantes matriculados até o 5º ano do ensino fundamental.

Como participar – Crianças que não participarem da campanha por meio da escola podem escrever suas cartas, digitalizá-las e cadastrar no blog da campanha (https://blognoel.correios.com.br/blognoel/index.php), até 12/12. Assim, graças ao formato híbrido do Papai Noel dos Correios, os padrinhos e as madrinhas que desejarem fazer parte dessa corrente do bem poderão optar pela adoção on-line ou em uma das agências dos Correios que vão funcionar como pontos de apadrinhamento em Sergipe.

Instituições públicas e empresas privadas também podem ser parceiros corporativos da campanha, levando cartinhas para que seus colaboradores realizem a adoção em seus locais de trabalho. Este ano, já confirmaram participação o Tribunal de Contas do Estado, Hospital Decós, Unimed Sergipe, Banese, entre outros grandes parceiros. Os interessados devem entrar em contato com a coordenação da campanha através do telefone (79) 2107-6104.

Números – No ano passado, foram adotadas em Sergipe 7 mil cartas. Em todo o Brasil, na última edição do Papai Noel dos Correios, 270 mil crianças tiveram seus sonhos de Natal realizados. Pela primeira vez, a campanha atendeu 100% dos pedidos recebidos.

