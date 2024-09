Campanha para prefeito de Areia Branca ganha força com liderança de Talysson de Valmir

A corrida eleitoral em Areia Branca, Sergipe, está esquentando, e a última pesquisa divulgada pela TV Atalaia mostra Talysson de Valmir como o principal nome na disputa. O levantamento, realizado pelo instituto Eipe e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SE – 01928/2024, revela que Talysson lidera com 47,15% das intenções de voto. Seu principal adversário, Agripino, aparece com 37,63%, enquanto Renato da Eletrônica surge em terceiro, com apenas 0,42%.

A pesquisa, realizada entre os dias 13 e 17 de setembro, entrevistou 473 eleitores e tem uma margem de erro de 4,4% para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Esses números mostram um cenário favorável a Talysson, refletindo um forte desejo de mudança entre os moradores de Areia Branca.

O Espírito de Mudança

A cidade vive um momento de expectativa. Muitos acreditam que a vitória de Talysson de Valmir será um marco para o desenvolvimento local. O sentimento de renovação é palpável nas ruas, com eleitores demonstrando esperança de que a liderança de Talysson trará soluções inovadoras para os problemas que há tempos afetam a cidade. Infraestrutura, saúde e geração de empregos estão entre as principais demandas, e o candidato promete mudanças significativas nessas áreas.

Um Marco para o Futuro

Para a população de Areia Branca, a liderança de Talysson nas pesquisas não é apenas um sinal de vitória iminente, mas também um reflexo do desejo coletivo de transformar o município. Muitos acreditam que sua experiência e compromisso podem impulsionar o progresso que a cidade tanto necessita. A expectativa é de que, se eleito, Talysson marque o início de uma nova era para Areia Branca, trazendo modernização e crescimento econômico.

A reta final da campanha promete ser intensa, com os candidatos buscando conquistar os eleitores indecisos e consolidar seu apoio. Contudo, a liderança de Talysson de Valmir já indica uma possível vitória que pode mudar o destino de Areia Branca.

Fonte e foto assessoria