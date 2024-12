Campanha arrecada presentes para crianças do projeto Recriarte

Doações podem ser entregues até o dia 22 de dezembro no Shopping Jardins, em Aracaju

O Shopping Jardins convida toda a população a semear o amor e realiza mais uma edição de sua já tradicional campanha solidária. Neste ano, a iniciativa acontece até 22 de dezembro, com o objetivo de fazer florescer a solidariedade e proporcionar um Natal feliz a crianças e adolescentes assistidos pelo projeto Recriarte, localizado no bairro Santa Maria, em Aracaju (SE).

Para contribuir, basta ir ao baú Brinquedo dos Sonhos localizado na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, escolher uma ou mais cartinhas e realizar as doações. O atendimento acontece diariamente, das 14h às 20h, e cada pessoa pode acolher quantos pedidos o seu coração desejar. Os padrinhos têm até 48 horas após a retirada da carta para doarem os presentes. No dia 23 de dezembro, o Papai Noel entregará os presentes as crianças e adolescentes no Recriarte e todos os doadores estão convidados a participar deste momento especial.

Projeto Recriarte

Vinculado à Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (CARE), o Recriarte promove o reforço escolar e desenvolve um trabalho socioeducativo, cultural e ambiental direcionado a crianças e adolescentes do Bairro Santa Maria, na faixa etária de 6 a 14 e anos, que estejam matriculados do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas. O projeto realiza atividades de reforço escolar, práticas lúdicas e esportivas, dinâmicas de integração social, dramatização e resgate das tradições culturais, dentre outras atividades. A entidade está localizada na Rua 24, Cj. Padre Pedro, 123 – bairro Santa Maria. Mais informações, acesse o @projetorecriarte no Instagram.

Jardim Encantado de Natal

Neste ano, as belezas da natureza inspiram o Natal no Shopping Jardins. Na Praça de Eventos Ipê, majestosa árvore de 10 metros de altura convida as famílias a tirarem lindas fotos. Balanços, escorregador em formato de regador, gira-gira acessível a pessoas com deficiência, brinquedão e bicicletas mágicas que acionam a fonte garantem a diversão da criançada. O acesso é gratuito.

Parque temático com bilheteria própria na Praça de Eventos Orquídea; atividades recreativas gratuitas nos dias 14 e 21 de dezembro; visitas ao Papai Noel, de terça-feira a domingo, das 14h às 20h; encontros do Papai Noel com pessoas neurodivergentes, aos sábados e domingos, das 13h às 14h; visitas ao Jardim Iluminado em frente à Praça de Alimentação Jardim, de sexta a domingo, das 18h às 21h; Muro dos Desejos em frente ao restaurante Tio Armênio (Portaria A); e Presépio na Portaria B integram a programação.

‘Campanha solidária’

O quê? Campanha solidária de doação de presentes para crianças e adolescentes assistidos pelo Projeto Recriarte.

Quando? Escolha de cartas até 20 de dezembro e doação de presentes até 22 de dezembro. Atendimento diariamente das 14h às 20h.

Onde? Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

