CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ E SELETIVA NACIONAL SÃO REALIZADOS EM SERGIPE COM RECORDE DE ATLETAS

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), realiza o Campeonato Brasileiro de Karatê e a Seletiva Nacional para o Sul-Americano de Karatê, entre os dias 30 de abril e 4 de maio, no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju. O evento é um marco para o esporte sergipano e reforça o compromisso do estado com a promoção e incentivo às modalidades esportivas.

Com a presença de mais de 800 atletas de 21 estados brasileiros, sendo 127 representantes de Sergipe, o Campeonato Brasileiro promete movimentar o cenário esportivo nacional. Já a seletiva nacional, que definirá os atletas que representarão o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Karatê, conta com mais de 300 competidores de 23 estados, dos quais 21 são sergipanos.

A programação teve início nesta quarta-feira, 30, com um Congresso Técnico, reunindo treinadores, dirigentes e representantes das federações para alinhar detalhes da competição. A partir desta quinta-feira, 1º, as competições terão início, encerrando no domingo, 4.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destaca a importância do evento para Sergipe. “Trazer o Campeonato Brasileiro de Karatê para o nosso estado é um orgulho imenso. Mostra que Sergipe está preparado para receber grandes eventos esportivos, fomentando nossa economia e fortalecendo nossos atletas. A parceria com a Confederação Brasileira de Karatê é um exemplo de que, quando se investe no esporte, colhemos desenvolvimento e inclusão”.

O presidente da Federação Sergipana de Karatê, Cristóvão José da Silva, também celebra a realização do evento em Aracaju. “Receber essa competição em casa é uma vitória para o karatê sergipano. Vamos mostrar ao Brasil o talento dos nossos atletas e a força da nossa organização.”

Campeonato Sul-Americano

O Campeonato Sul-Americano de Karatê, destino dos classificados na seletiva, é um dos mais importantes da modalidade, reunindo os melhores atletas do continente em busca de títulos internacionais e preparação para competições mundiais.

