Com apoio da Banese Corretora, Campo do Brito se torna capital nacional do ciclismo

Campeonato Brasileiro de MTB Marathon reuniu mais de mil atletas brasileiros no município do agreste sergipano.

Apoio ao desenvolvimento e crescimento do esporte em Sergipe, e ativação das marcas do Grupo Banese. Esses foram dois dos motivos que levaram a Banese Corretora de Seguros a patrocinar o Campeonato Brasileiro de MTB Marathon 2024, realizado no último final de semana em Campo do Brito. Promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), o evento transformou o município na capital brasileira do ciclismo com a presença de cerca de mil atletas de todo o Brasil.

Da competição em Sergipe foram consagrados os campeões brasileiros masculino e feminino de 14 categorias. “Ter a Banese Corretora como patrocinadora foi importante demais, fundamental para a realização do evento, e ficamos bem felizes por isso, afinal de contas, o campeonato não apenas fomentou o ciclismo no nosso estado, também movimentou a economia, principalmente a regional”, declarou a organizadora do evento, Iza Andrade.

Quem também se mostrou muito satisfeito com o patrocínio do Grupo Banese foi o prefeito de Campo do Brito, Marcel Souza, pois segundo ele, em 34 anos de Campeonato Brasileiro de MTB Marathon, esta foi a segunda vez que um estado nordestino abrigou a competição, comprovando a potencialidade do município para este tipo de evento.

“Foi a primeira vez em Sergipe e a terceira entre as regiões Norte/Nordeste, o que nos deixa muito felizes. Quero agradecer o apoio do Governo do Estado e do Grupo Banese, em especial, à Banese Corretora de Seguros, por terem acreditado e apostado na realização do evento, que só trouxe ganhos para o estado, pois foram quase duas mil pessoas entre atletas, equipes técnicas e familiares que vieram prestigiar o evento”, ressaltou o prefeito Marcel Souza.

Para a secretária da Seel, Mariana Dantas, o apoio a competições locais incentiva o surgimento e o desenvolvimento de talentos na região, permitindo que os atletas tenham mais oportunidades para competir, treinar e serem notados por olheiros ou patrocinadores.

“O patrocínio, como o realizado pela Banese Corretora, ajuda a cobrir custos essenciais de organização, como locação de instalações, compra de equipamentos e premiações, elevando a qualidade do evento. Além de permitir uma participação mais ampla e de melhorar a experiência para atletas e espectadores, e envolver a comunidade local”, afirma Mariana Dantas.

Trabalho de excelência

Realizar uma competição no estilo Marathon requer muita dedicação e cuidados por parte da organização do evento, pois ela é feita em trilhas. Na edição de Campo do Brito foram 84 Km de pedal e, de acordo com o conselheiro da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), Gilvan Costa Cavalcante, todos os esforços feitos para a realização do campeonato surtiram o efeito desejado, uma vez que, segundo avaliação dele, o evento foi um dos mais organizados do Brasil.

“Esse campeonato tem uma importância muito grande, pois envolveu centenas de ciclistas de várias categorias de todo o país. Tem dois anos que Sergipe vem se preparando para este momento, através da ação conjunta do Governo estadual, prefeitura, Federação Sergipana de Ciclismo e a CBC. Foi tudo muito bem-organizado, trouxe muitos turistas para a região, movimentou a economia e gerou renda”, explicou o conselheiro da CBC.

Outra importância citada por Gilvan Costa foi a de que os campeões das 14 categorias terão a possibilidade de conseguir patrocinadores, e de se tornarem profissionais da modalidade.

Bicampeão Brasileiro da categoria Elite Masculino, o mineiro Nícolas Rafhael Machado afirmou ter gostado da prova, mesmo ela tendo sido extremamente dura. “Já sabia que não seria fácil, mas estava em um dia iluminado e consegui a vitória, tornando-me bicampeão da categoria. Estou muito feliz, e agradeço à Banese Corretora e ao Banese por apoiarem eventos esportivos, parabéns por nos incentivar”, declarou o ciclista.

O diretor-superintendente da Banese Corretora, Walter Matos, parabenizou a organização do campeonato por ter conseguido trazer para Sergipe um evento tão importante do cenário nacional, incentivando o turismo e o desenvolvimento da economia regional.

“Uma das missões do Grupo Banese é apoiar o desenvolvimento econômico, social e cultural do nosso Estado. Por isso, somamos forças com as políticas desenvolvidas pela Secretaria de Estado do Esporte e demais ações do Governo de Sergipe para gerar inclusão social, saúde, turismo, emprego e renda para nosso povo. Por isso, para nós, é uma honra estar aqui em Campo do Brito, no agreste sergipano, ajudando a promover e a celebrar esse momento histórico”, frisou Walter Matos.

Além do patrocínio, a Banese Corretora também esteve presente no Campeonato Brasileiro de MTB Marathon 2024 através da divulgação dos seguros Bike e para acidentes pessoais, produtos essenciais para quem utiliza a bicicleta para ações cotidianas (trabalho ou lazer), ou de forma profissional em competições de ciclismo.

Os vencedores

Veja abaixo, os campeões das modalidades disputadas:

Elite Masculino – Nícolas Machado (MG); Elite Feminino – Ana Laura de Moraes (BA); Sub 30 – Victor Arruda Silva (PE); Master A1 Masc. – Marllon de Melo (MG); Master A2 Masc. – Marcos Paulo Simão (MG); Master A1 Fem. – Morielle Nunes (MT); Master A2 Fem. – Maria do Carmo Castro (GO); Master B1 Masc. – Cláudio Altivo (MG); Master B2 Masc. – Adenaldo de Souza (MG); Master B1 Fem. – Lucineia Brunetta (MT); Master B2 Fem. – Tatiana Furlan (MT); Master C1 Masc. – Júlio César Costa (DF); Master C2 Masc. – Fabio Neto (MG); Master C1 Fem. – Simone de Souza Leite (SP); Master C2 Fem. – Renata de Souza (MG); Master D1 Masc. – Mario Roma (SP); Master D2 Masc. – Hermes Santana (MG).

Ascom, Grupo Banese