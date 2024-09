Candidato a vereador defende educação, empreendedorismo e qualificação dos jovens

Isaque é um jovem empreendedor que tem o desejo de mudar a realidade de muitas pessoas em Nossa Senhora do Socorro. Seu maior projeto como vereador, caso eleito, é o social. Ele lembra que nada é mais importante, que ouvir os anseios do povo. “Precisamos estar perto do povo, e fiscalizar suas necessidades, para que o poder executivo, faça seu papel. Estamos inclusos no projeto da primeira prefeita de Socorro, uma mulher, que prioriza o social”, disse o candidato Isaque Santos, do Partido da Mulher Brasileira (PMB).

Após visitar diversas comunidades, Isaque se coloca em posição séria, sem o “oba oba” dos demais candidatos, como ele mesmo afirma, sem promessas vazias, e em cada visita entendo a necessidade das pessoas das localidades. “Estamos desenhando vários projetos de profissionalismo e empreendedorismo, além de ações que não dependam da Prefeitura. Eu sempre trabalhei em parceria com a iniciativa privada, e vários empresários gostariam de promover ações de inclusão, até capacitar a mão de obra tão necessária aos negócios”, ressaltou o candidato a vereador.

Juventude – Isaque tem conversado com os jovens, buscando conhecer os anseios da juventude socorrense.

“Hoje estamos como presidente da Juventude do PMB e isso facilita muita essa conversa. Os jovens são a força de transformação que pode impulsionar nossa sociedade e tudo que eles desejam é fazer parte disso, estar inseridos e contribuir. Para isso, necessitam de acesso a projetos sociais, a prática de esportes, entre outras coisas mais”, assinalou o jovem candidato.

Respeito

Também na religiosidade, ele tem prioridades. Isaque observa que esse é um tema muito importante. “Primeiramente o respeito por todos os credos e religiões. Estamos conversando com todos, e buscando, justamente, atender cada um naquilo que mais necessita, sendo que a priori o respeito é um pedido uníssono”, afirmou Isaque Santos. Da mesma forma, ele observa que integra seu grupo de trabalho, a presidente do movimento LGBTQIA+, Jay, que reside no Marcos Freire III. “Essa é uma pequena demonstração do respeito e carinho com que tratamos esse tema”, concluiu o candidato a vereador.

Foto assessoria

Por Suzy Guimarães