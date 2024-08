Candidato a Vereador Marco Pinheiro Propõe Expansão da Rede de Creches em Aracaju

Marco Pinheiro, candidato a vereador em Aracaju pelo número 20123, apresentou uma proposta voltada para a ampliação da rede de creches públicas na cidade. A iniciativa tem como objetivo principal apoiar mães trabalhadoras, oferecendo maior segurança e qualidade no cuidado das crianças durante o horário de trabalho.

Em declarações recentes, Marco Pinheiro destacou a importância de políticas públicas que atendam diretamente às necessidades das famílias aracajuanas. “É essencial que as mães possam trabalhar sabendo que seus filhos estão em um ambiente seguro e acolhedor. A ampliação da rede de creches públicas é fundamental para garantir essa tranquilidade,” afirmou.

Durante a campanha, o candidato tem visitado diversas comunidades em Aracaju, onde tem ouvido as demandas de mães que enfrentam dificuldades para equilibrar as responsabilidades profissionais com os cuidados dos filhos. Para Marco Pinheiro, a criação de novas creches não apenas beneficiaria as crianças, proporcionando um desenvolvimento saudável, mas também contribuiria para a inserção e permanência das mulheres no mercado de trabalho.

Além de suas visitas às comunidades, Marco Pinheiro divulgou um vídeo onde aborda diretamente essa proposta. No material, o candidato aparece conversando com um casal e reitera seu compromisso com a causa: “Cada criança merece um cuidado de qualidade, enquanto suas mães e pais, trabalham com tranquilidade.”

A proposta de Marco Pinheiro reflete um movimento crescente por políticas de apoio às famílias em Aracaju, buscando não apenas soluções imediatas, mas também o fortalecimento da infraestrutura social da cidade.

Sobre Marco Pinheiro:

Marco Pinheiro é candidato a vereador em Aracaju, tem uma trajetória empresarial de sucesso, na área da Segurança Privada e como uma voz ativa do empreendedorismo. Pinheiro tem se dedicado a ouvir as demandas dos aracajuanos e a propor soluções interessantes, que visam melhorar a qualidade de vida na cidade.

