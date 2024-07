Candisse dialoga com lideranças políticas e comunidade do bairro Santa Maria, em Aracaju

Candisse (PT), pré-candidata à prefeitura de Aracaju, participou na noite desta terça-feira, 16, de um encontro com moradores do bairro Santa Maria, na Zona Sul de Aracaju. Convidada por lideranças locais, Candisse realizou mais uma vez a escuta ativa com a população para discutir problemas sociais e estruturais na região, para ouvir “quem realmente sabe das dificuldades do dia a dia e que conhece as suas reais necessidades”, afirmou durante seu discurso.

A pré-candidata agradeceu pelo convite de Edna Santos, liderança da comunidade do Santa Maria, e se dispôs a voltar sempre que possível para participar de conversas com a população, buscando apresentar soluções na medida certa para que “a nossa capital volte a ser governada pelo povo”. “Só vocês sabem a verdadeira luta diária para garantir comida na mesa e uma vida digna. Queremos voltar ao governo de Aracaju para que a população mais vulnerável não precise mais pelejar por isso”, destacou Candisse durante o encontro.

Durante o encontro, a população do bairro Santa Maria destacou a necessidade urgente de melhorias em áreas cruciais como saúde, creches, escolas e infraestrutura. Os moradores relataram demandaram ações concretas para transformar o presente da comunidade. Candisse, sempre de mãos dadas com o povo, reafirmou seu “compromisso de lutar por uma Aracaju mais justa e igualitária”.

“Queremos resgatar a união petista, tanto no governo municipal quanto federal, como nos tempos de Marcelo Déda. Com o Governo Lula ao nosso lado, podemos implementar soluções na medida certa para avançar nas políticas públicas efetivas que atendam as reais demandas das comunidades aracajuanas”, finalizou.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Ellen Bispo/Assessoria de Comunicação