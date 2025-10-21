Canhoba é o 60º município a receber as ações do programa ‘Sergipe é aqui’

O município de Canhoba receberá a 60ª edição do ‘Sergipe é aqui’ na próxima sexta-feira, 24. A caravana itinerante, coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), levará mais de 160 serviços ofertados para toda a população. Todos os atendimentos estarão concentrados nos arredores do Centro de Excelência São Francisco de Assis.

Ao longo do dia, os moradores do município serão beneficiados com uma variedade de estandes, carretas e salas com exames de sangue e de imagem; renovação de CNH; distribuição de mudas e estudo de solo; renegociação de dívidas; cadastro no banco de medula óssea; emissão do Passe Livre e Bolsa Família; avaliação bucal para detecção de câncer, entre outros.

Para o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, o sentimento é de dever cumprido ao disponibilizar o ‘Sergipe é aqui’ para todas as cidades banhadas pelo São Francisco. “Com esta ação, conseguimos levar o programa a todos os municípios da região, cumprindo o compromisso do governo de estar presente em cada região do nosso estado. Esta é uma iniciativa que aproxima o Governo de Sergipe da população, garantindo serviços, investimentos e a escuta das demandas locais. O ‘Sergipe é aqui’ mostra, na prática, que governar é estar perto das pessoas e trabalhar por um estado mais justo e integrado”, enfatizou.

A cidade

Banhado pelas águas do Rio São Francisco, localizado a 124 quilômetros de Aracaju, o município de Canhoba é conhecido pela tradicional Festa do Santo Cruzeiro, reconhecida como Manifestação de Interesse Cultural.

Segundo o prefeito de Canhoba, Chrystophe Divino, receber o programa é uma honra e uma oportunidade ainda maior de visibilidade para a cidade. “As expectativas são as melhores para a edição do ‘Sergipe é aqui’ no nosso município. Além de trazer visibilidade e reconhecimento ainda mais no estado, o evento proporcionará muitos benefícios para nossa comunidade, por meio de diversos serviços que serão ofertados, melhorando ainda mais a qualidade de vida do nosso povo”, ressaltou.

Expectativa

Para a professora Bárbara Rodrigues, o ‘Sergipe é aqui’ dá ainda mais oportunidade para as pessoas cuidarem de sua saúde e de questões burocráticas. “O programa é essencial para nossa população, porque facilita ainda mais nossa rotina, tendo todos esses serviços em um só lugar. Na sexta-feira farei o exame de mamografia como forma de prevenção, para cuidar da minha saúde”, comentou.

Para o coordenador da APS do município, Cristiano Santos, o que mais se escuta dos canhobenses, são as expectativas para conhecer e usufruir dos atendimentos na área da saúde. “A população está animada, principalmente por causa dos serviços de saúde. O que mais estão procurando é atendimento na saúde do homem e da mulher, além de marcação de cirurgias e exames. É uma demanda grande, o povo realmente quer aproveitar essa oportunidade”, destacou.

Para a cozinheira Ginova Silva, o programa dá a oportunidade de resolver pendências e buscar novos serviços oferecidos. “Vou utilizar o dia para resolver pendências no Banese, para tentar aumentar o limite do meu cartão. Também quero aproveitar para fazer o serviço de manicure e o exame de lâmina”, pontuou.

Foto: Igor Matias