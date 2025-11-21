Canindé de São Francisco tem situação de emergência reconhecida pela seca

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu, nesta quarta-feira (19), a situação de emergência em oito cidades afetadas por desastres, inclusive em Canindé de São Francisco.

O MDR informou que os casos foram registrados nos estados de Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. As portarias com os reconhecimentos foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Foram castigados por fortes chuvas os municípios de Sacramento, em Minas Gerais, e Nova Veneza, em Santa Catarina, enquanto Cambé, no Paraná, e Sarandi, no Rio Grande do Sul, foram atingidos por queda de granizo.

Por outro lado, a cidade de Gurjão, na Paraíba, obteve o reconhecimento federal de situação de emergência por causa da estiagem, e Afonso Bezerra, no Rio Grande do Norte, e Canindé de São Francisco, em Sergipe, por seca, que é um período de ausência de chuva mais prolongado do que a estiagem.

Já no Pará, o miunicípio de Irituia registrou erosão continental/boçorocas.

Agora, as prefeituras já podem solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros.

Com informações do Governo Federal – Foto: Arthuro Paganini