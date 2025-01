Canindé recebe Verão Sergipe 2025 com expectativa de impulsionar economia e turismo

Canindé de São Francisco, município de destaque no alto sertão sergipano, será centro do estado neste final de semana. Entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, a cidade, localizada a 195 km de Aracaju, recebe o Verão Sergipe 2025, com muito esporte, música e cultura. Além de agitar a temporada mais quente do ano, o evento fomenta a economia e o turismo na região, gerando muita expectativa para todos os envolvidos.

Localizado na região do Cânion do Xingó, um dos pontos turísticos mais conhecidos e visitados do estado, Canindé receberá no fim de semana diversas atividades esportivas e culturais, atraindo visitantes sergipanos e de estados vizinhos. A oportunidade de fortalecer o potencial turístico de uma região já conhecida anima aqueles que aproveitam a oportunidade para fazer uma renda extra.

É o caso de Rosângela de Jesus, dona de um quiosque na Prainha de Canindé, local onde foi montado o palco para os shows do fim de semana. Morando há 25 anos em Sergipe, ela tem o quiosque na região há um ano, e já está empolgada. “Ano passado as vendas foram boas, e o evento foi muito bom. Para quem tem um estabelecimento, já traz um movimento que nos ajuda bastante. A expectativa é que 2025 seja ainda melhor, e já estamos nos preparando para vender tudo. Essa festa nos ajuda demais”, destacou.

Canindé de São Francisco recebeu o Verão Sergipe em 2024, que acabou afetado devido às fortes chuvas na região. Para 2025, a expectativa é de tempo firme, que somado à organização do Governo do Estado, dará mais tranquilidade à festa. Foi o que destacou a Sandra Bezerra, que há 24 anos é dona de um quiosque na Prainha.

“Um evento como esse não é bom apenas durante os shows, mas também ao longo do dia. Muitos turistas vêm e ficam direto no fim de semana, movimentando o restante do dia. Esse ano, sem chuvas, vai ser muito melhor. O espaço está melhor organizado e mais tranquilo para a gente trabalhar. Nossa esperança é muito grande”, disse Sandra.

Hotelaria lotada

Além dos pontos turísticos e da beleza já conhecida de Canindé, grandes atrações aumentam a expectativa para o fim de semana. Nomes como Leo Santana, Dorgival Dantas e Unha Pintada animarão a programação, gerando efeitos positivos na rede hoteleira. Pousadas e hoteis não apenas em Canindé, mas também em municípios vizinhos como Piranhas (AL), já estão lotados.

Alberlito Santos é dono de uma pousada próxima à Prainha há 13 anos, e destacou a importância do evento para toda a cadeia, fortalecendo o turismo e a geração de empregos: “Ficamos felizes em ver que o Verão Sergipe acontecerá novamente aqui, e há uma expectativa grande em toda a cidade. Como proprietário de pousada, fico feliz pelo impulso que isso dá ao nosso negócio. Agora está melhor que no ano passado. Todos lucram, e a cidade também se renova, com os visitantes indo aos pontos turísticos”.

Essa movimentação gerada pelos eventos esportivos durante o dia e atrações musicais à noite favorece diversos setores. Layon Bezerra, que trabalha há dois anos em uma pousada e restaurante com 100% de ocupação para o fim de semana na região, lembrou das várias profissões positivamente impactadas.

“A expectativa é grande aqui em Canindé, especialmente por conta das atrações. Um evento como esse sendo anual é maravilhoso, movimenta toda a cidade. Não é só pousada: tem lojas de roupas, maquiadores, motoristas, ambulantes. Todo mundo ganha e fica satisfeito. Eu já brinquei aqui e disse que não sei se venho no outro dia, porque quero curtir também”, antecipou Layon.

Clima positivo

A população de Canindé também está empolgada para participar e curtir o Verão Sergipe, especialmente pelas grandes atrações musicais. A atendente de loja Tayslane da Silva, moradora do município, relatou o clima de expectativa. “Tem muita gente ansiosa pelas atrações. A programação ficou muito boa, e a cidade fica bem movimentada, com muita gente de fora também, como a galera dos municípios próximos. Está muito legal”.

O Verão Sergipe é realizado a partir da parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras municipais, fornecendo toda a logística para o impulsionamento do evento. Nesse sentido, a gestão local já considera os resultados muito positivos. “O diálogo tem sido muito bom, através do governador Fábio Mitidieri, por meio da sua equipe de eventos. Agradeço em nome das pessoas de Canindé à gestão estadual, e estaremos de braços abertos para todos”, ressaltou o prefeito de Canindé, Machadinho Barbosa.

O gestor municipal também pontuou a expectativa pelo fim de semana. “Pousadas e hoteis estão lotados, e pessoas estão alugando suas casas por conta da demanda. A parceria entre Prefeitura de Canindé e Governo do Estado já está dando certo, e vai continuar nesse caminho. Todo mundo lucra, vai movimentar a economia, e muitas pessoas conhecerão Canindé através do evento, podendo voltar depois. Com o Verão Sergipe, consolidamos Canindé como uma das grandes cidades de Sergipe”, enfatizou.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, e da Energisa.

Confira a programação musical do Verão Sergipe em Canindé*:

Sexta-feira, 31 de janeiro

21h – Maraísa Cantora

23h – Taty Girl

1h – Leo Santana

3h – Mikael Santos

Sábado, 1º de fevereiro

21h – Pagodun

23h – Dorgival Dantas

1h – Unha Pintada

3h – Franquinho Vaqueiro

*Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.

ASN – Foto: Thiago Santos