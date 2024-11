Canindé: Servidores iniciam paralisação e exigem pagamento de salários

Os servidores públicos de Canindé de São Francisco deram início, hoje, à paralisação por tempo indeterminado em protesto contra o atraso no pagamento dos salários de outubro de 2024. No ato “Braços Cruzados,” organizado pelo Sindiserve-Canindé, os trabalhadores compareceram aos seus locais de trabalho sem exercer suas funções, em sinal de união e reivindicação de seus direitos. O movimento contou com a adesão de contratados, que também enfrentam atrasos nos salários, refletindo a insatisfação generalizada com a gestão do prefeito Weldo Mariano.

Além das ações da paralisação, o Sindiserve-Canindé agendou um ato público para amanhã, 13 de novembro, em continuidade às manifestações. No último dia 8 de novembro, o sindicato protocolou ofício junto ao Ministério Público, solicitando uma audiência em caráter de urgência com o promotor de justiça, Antônio Carlos Nascimento Santos. No documento, o sindicato destacou a violação da Lei 121/2016, que garante o pagamento regular aos servidores, e expressou receio de que novos atrasos ou até o não pagamento do 13º salário e do terço de férias possam ocorrer nos meses finais desta gestão.

O presidente do Sindiserve-Canindé, Adailton Souza, parabenizou os servidores pela adesão ao movimento e destacou a importância da união da categoria. “A participação de todos, tanto efetivos quanto contratados, é fundamental para que a gestão entenda que a nossa luta é por dignidade e respeito. Esperamos que o prefeito pague os salários em atraso o quanto antes e que sejam regularizados todos os direitos dos servidores,” afirmou o presidente, reforçando o apoio a todos os trabalhadores que enfrentam a incerteza de seus pagamentos.

Foto assessoria

Por Iracema Corso