Após tirar uma foto com o cantor Xand Avião em Areia Branca, uma fã quebrou seu celular e ficou sem o registro. Comovido com a história, o comandante, em um ato de solidariedade resolveu fazer uma surpresa para a sergipana em Itabaiana.

No camarim, Xand recebeu a fã e a presenteou com um novo celular e a oportunidade de fazer mais um registro com o artista, além de poder acompanhar o show no palco. Um presentão hein!

Foto assessoria

Por Felipe Martins