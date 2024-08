CapacitaSuas voltará a ser realizado no estado de Sergipe

Nesta segunda-feira, 12, será realizada a aula inaugural do Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistência Social (CapacitaSuas), em solenidade de abertura no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, às 8h. O evento marca o retorno do programa de capacitação ao estado de Sergipe após 11 anos.

Por meio do CapacitaSuas, são ofertadas formação e capacitação permanente para assistentes sociais, gestores, conselheiros e técnicos que atuam na rede socioassistencial do Suas.

Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) será responsável por conduzir o programa. Ao todo, serão disponibilizadas 3.014 vagas, distribuídas em nove cursos e em cinco polos, nos municípios de Aracaju, Estância, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Propriá.

“Estamos presenciando a realização de marcos importantes para a assistência social, como a aprovação da Lei do Suas e do Projeto de Cargos, Carreira e Vencimentos, além da futura realização de um concurso para a área, e agora a volta do CapacitaSuas a Sergipe. Mais uma vez, reafirmamos o compromisso do Estado com a assistência social”, considera a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri.

O CapacitaSuas contempla ações de capacitação e formação que impactam na carreira do trabalhador do Suas, além de potencializar e dar visibilidade a novas práticas profissionais. Todas as ações oferecerão certificados, a fim de contribuir na progressão do assistente social em seu trabalho.

