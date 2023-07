Capela consolida Festa do Mastro como maior São Pedro do Brasil

Com 84 anos de tradição, festa atraiu milhares de turistas e agradou pela estrutura e segurança

Três dias de festa, milhares de pessoas dos quatro cantos do Brasil, e uma tradição apaixonante. Essas características consolidaram a Festa do Mastro e o tradicional São Pedro de Capela, ocorridos entre os dias 30 de junho e 02 de julho, como o maior São Pedro do Brasil.

Surgida há 84 anos de uma brincadeira dos irmãos, Anderson, Nelson, Napoleão e Wilson, a Festa do Mastro é a culminância de um mês inteiro de manifestações culturais na cidade, que recebe, todos os anos, milhares de visitantes, que vivem Capela durante os dias de festa do último fim de semana de junho.

Entre os artistas que se apresentaram este ano, Elba Ramalho, cantora com mais de 40 anos de carreira, foi uma das atrações inéditas, que destacou durante seu show a importância do São Pedro de Capela dentro do cenário junino nacional.

“Capela tem a boa fama de terem a maior festa de São Pedro do Brasil e eu, agora pessoalmente, posso dizer que sim, realmente é lindo demais. Muito bem estruturada”, afirmou a cantora.

O cantor Bell Marques, que comandou o arrastão que acompanhou o Mastro, falou da energia que só tem em Capela. “Eu diria que essa festa é uma festa que não dá para explicar, tem que viver a festa para poder entender. É tão interessante que as pessoas todas falam e comentam muito positivamente. Tradição de Capela que acabou invadindo o Brasil inteiro, é uma energia diferente que eu tenho aqui neste espaço”, conclamou.

A prefeita do município, Silvany Mamlak, comemorou o sucesso dos festejos. “Nossa maior preocupação nestes festejos foi com a segurança de quem vinha até Capela para brincar em nosso São Pedro e fico feliz por terem sido três dias de muita paz, sem ocorrências ou grandes problemas, graças ao planejamento que fizemos e ao apoio irrestrito do Governo do Estado e do governador Fábio Mitidieri, que esteve conosco durante o, em especial à Secretaria de Segurança Pública, que nos deu todo o suporte possível, e à Superintendência da Polícia Federal, que auxiliou bastante na orientação do trânsito na BR-101”, avaliou.

Na opinião da prefeita, os folguedos e festejos que ocorreram durante todo o mês de junho são a prova viva de que a cultura da cidade foi mantida e valorizada.

“Nossos festejos começaram dia 31 de maio com a Sarandaia. Em todos os nossos folguedos e festividades, era possível ver gerações inteiras brincando e se divertindo. Eram pais, avós, filhos e filhas, de crianças a idosos. E é essa participação popular, do povo da Capela, que nos dá a certeza de que nossa cultura continuará viva, firme e forte. Agora, nos resta a saudade do mês de junho e de nossos festejos, que só retornam em 2024”, concluiu Silvany.

Da ASCOM

Foto: divulgação/SSP Sergipe