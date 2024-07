Capela: convenção chancela as candidaturas de Junior e Alexsandro

No último sábado, a coligação formada pelos partidos MDB, União Brasil, PSD e Podemos chancelou os nomes de Júnior de Dr. Carlos Milton (MDB) e Alexsandro Nascimento (União Brasil) como, respectivamente, pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito do agrupamento em Capela, 70 km de Aracaju.

O grupo, liderado pela prefeita Silvany Mamlak e pelo deputado estadual Cristiano Cavalcante, se consolidou como a maior formação política da história do município, com 56 pré-candidatos ao cargo de vereador, contando com o apoio de nomes expressivos em nível local e estadual.

“Passando para declarar meu apoio incondicional a Junior Tourinho e meu vereador, que agora é vice, Alexsandro. Essa dupla que vai fazer Capela continuar crescendo como foi na gestão de Silvany, ao lado do seu deputado e esposo, Cristiano Cavalcante, e desse povo querido de nossa princesinha, Capela. Contem comigo nessa caminhada, com o nosso apoio, pois nós não vamos retroceder”, declarou o governador Fábio Mitidieri, presidente do PSD no Estado.

“Por conta do trabalho aqui do Senado, não posso estar aí presente, mas deixo meu abraço e apoio ao nosso candidato, Júnior. A cidade não vai aceitar a volta para o atraso, para a mentira, é hora de acompanhar Junior de Carlos Milton”, enfatizou Alessandro Vieira, Senador da República e presidente do MDB em Sergipe.

A deputada federal Katarina Feitoza (PSD) também deixou uma mensagem de apoio a Junior e Alexsandro. “Eu fiz questão de vir aqui dizer que eu apoio Junior e Alexsandro, pois são o melhor nome, é o nome que dará continuidade à administração de Silvany, que transformou a cara de Capela. É por isso que eu, enquanto deputada federal, digo sim a esta chapa”, afirmou.

Para o deputado estadual Cristiano Cavalcante, Junior e Alexsandro são os nomes que darão continuidade ao trabalho que Silvany vem fazendo, principalmente na valorização dos servidores, nos investimentos em infraestrutura, saúde e educação. “É a chapa mais preparada, que conhece Capela e que Capela conhece bem, formada por dois jovens capelenses que respeitam as famílias e as tradições da cidade e que darão continuidade ao modelo de administração que devolveu a credibilidade do município”, enfatizou.

A prefeita Silvany Mamlak, considera esse momento o início da continuidade de uma história escrita por sua gestão. “Quando decidi escrever minha própria história política e a ter essa identidade política, consolidando o trabalho sério e honesto, devolvendo a credibilidade que Capela precisava ter. E aqui vemos a culminância de um sonho que sempre esteve em nosso coração, diante de toda a história de amor, respeito, trabalho, compromisso e orgulho em ser capelense. Uma chapa formada por dois jovens capelenses, e que nasce com base no que ouvimos nas ruas de nossa cidade. Eu estou muito feliz pelo acolhimento que Junior e Alexsandro têm recebido, mostrando que há espaço para uma política do bem, construída baseada no respeito por todos os capelenses”, afirmou a prefeita.

O vereador Alexsandro Nascimento, que será o candidato a vice-prefeito na chapa, reafirmou o compromisso com as necessidades do município. “Estamos construindo um plano de governo que atenda a todas as necessidades da sociedade, reconhecendo, dando continuidade ao trabalho que nossa prefeita, Silvany, tem feito por Capela, e ouvindo as necessidades de todas as comunidades de nosso município”, acrescentou.

Confirmado em convenção, Junior de Dr. Carlos Milton também expressou o seu sentimento diante desse passo em sua história. “Conheço minha cidade e estou pronto para trabalhar por todos os povoados e comunidades pois conheço as necessidades de nossa gente. Juntos, tenho certeza que construiremos uma Capela cada vez melhor, mais humana e igualitária para todos os capelenses, dando continuidade ao trabalho da prefeita Silvany, que devolveu, ao lado do deputado Cristiano Cavalcante, a credibilidade que o município precisava para voltar a crescer”, concluiu Junior.

Da Assessoria