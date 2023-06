Capela da Unit realiza Trezena a Santo Antônio e ato beneficente, em Aracaju

Há 25 anos, a Capela da Unit realiza a Trezena de Santo Antônio. Em 2023, como parte da programação, de 01 a 13 de junho, também receberá doação de alimentos não perecíveis.

A Trezena de Santo Antônio é uma tradição antiga em que devotos se reúnem para fazer orações durante os treze dias que antecedem sua festa. E pelo 25º ano, a Capela da Universidade Tiradentes (Unit) realizará uma celebração especial com o tema “Santo Antônio: Coração abrasado e servidor”, entre os dias 1º e 13º de junho, sempre às 16h30, no campus Farolândia. Aos finais de semana, está aberto à comunidade externa.

Nesses 13 dias de celebração, os freis carmelitas e padres diocesanos, Frei Almir e Padre Anderson Pina, estarão presentes, juntamente com outros padres e freis convidados. “O tema escolhido para este ano busca incentivar o serviço com o coração, refletindo o coração abrasado pelo amor de Deus e a importância de levar esse amor às pessoas ao nosso redor”, diz a coordenadora da Capela da Unit, Rosângela Aragão.

A Capela da Unit tem como objetivo não apenas ser um local para expressar fé e devoção, mas também transformar essa celebração em um ato de solidariedade. Por isso, durante toda a Trezena, é realizada uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para montar cestas básicas, que serão entregues a famílias em situação de vulnerabilidade na região da Farolândia.

“Com essa iniciativa, buscamos não apenas fortalecer nossa fé, mas também estender a mão aos que mais precisam, compartilhando esperança e alívio nas comunidades ao redor. A colaboração de todos é fundamental para fazer a diferença na vida dessas famílias”, comenta Rosângela.

Se você deseja contribuir, pode levar alimentos não perecíveis durante os dias da Trezena e depositá-los nos pontos de coleta disponíveis na Capela da Unit, campus Farolândia.

Capela da Unit

A Capela, construída em 1840, foi mantida com a construção do Campus Aracaju Farolândia. A Universidade Tiradentes investiu na restauração do espaço de oração conservando a estrutura original até os dias atuais.

Em funcionando desde a inauguração do campus, nos anos 90, o templo realiza durante todo o ano uma vasta programação religiosa e cultural, com participação de alunos, professores, funcionários da Universidade e a comunidade do Augusto Franco, que com a pandemia, desde o ano passado, mantém as atividades, em ambiente virtual.

Os capelães são Frei Cidmário Bezerra e Anderson Pina. As missas são celebradas todas as segundas-feiras, às 11h, e quartas e quintas-feiras, às 17h. As reuniões com o Grupo de Oração Reaviva acontecem às quintas-feiras, após o ato religioso, com transmissão pelo perfil do Instagram da Capela.

Asscom Unit