Capela é a 1ª cidade a anunciar o reajuste do Magistério para 2025

O prefeito eleito de Capela, Junior de Dr. Carlos Milton, em entrevista ao programa Sergipe Verdade, na SIM FM, anunciou com exclusividade o pagamento do Piso do Magistério a partir de janeiro de 2025 a professores do município.

A medida, é inédita, pois os municípios estão em plena transição, e reflete a solidez administrativa que Capela viveu ao longo dos últimos anos, sob o comando da prefeita Silvany Mamlak, aliada do prefeito eleito.

“Nossa educação evoluiu ao longo dos anos e pude ver de perto o quanto nossos alunos aprenderam. E como a casa está arrumada, quero garantir que, a partir de janeiro, nós iremos cumprir com o reajuste do piso do magistério aos nossos professores”, afirmou.

SECRETARIADO

Durante a entrevista, foram anunciados também alguns dos nomes que farão parte do secretariado da nova gestão a partir de janeiro de 2025:

Secretaria de Governo – Silvany Mamlak

Chefe de Gabinete – Thaynan Melo

Procuradoria – Bruna Goes

Controladoria do Município – Lins Porfírio

Secretaria de Assistência Social – Larissa Mamlak

Secretaria de Administração – Simone Mamlak,

Secretaria de Educação – Ana Cristina

Secretaria de Finanças – Alvaro Buery

Secretaria de Planejamento – Francisco Sobral

Secretaria de Transportes – Anilton Cardoso – Acapulco

Secretaria de Obras – Alex Cafubá

Secretaria de Saúde – Ninho na Saúde

Presidente do SAAE – Paulo Cardoso

Texto e foto assessoria