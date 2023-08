Capela festeja 190 anos de emancipação com cultura, serviços e inaugurações

Fundada em 1833, Capela celebra 190 anos de emancipação no próximo dia 28 de agosto. Para comemorar a data, o Governo Municipal de Capela preparou uma série de atividades, que acontecerão durante todo o mês, valorizando a história, a cultura e a população.

Segundo a prefeita, Silvany Mamlak, o objetivo das atividades é celebrar, ao lado de todos os capelenses, esse marco.

“Desde o início de nossa gestão, buscamos presentear Capela, seja com inaugurações, entrega de maquinário ou novas ações. Este ano, procuramos realizar atividades na sede, mas também levá-las aos povoados, para que toda a população seja beneficiada”, explicou a prefeita.

Já foram realizados, alusivos à programação, dois eventos: a Copa da Emancipação de Futsal e o primeiro Festival da Juventude. Na próxima terça-feira, 15, a partir das 19 horas, acontece a Solenidade Festiva do Poder Legislativo.

No dia 18, tem início o Encontro Cultural do município, com a realização de Feira de Artesanato, a presença dos folguedos da Capela, incluindo a baiana, bandas de pífanos, grupos de bacamarteiros, grupos de capoeira e de teatro, além de representantes das comunidades quilombolas e show com Raulzinho do Acordeon, Vitinho Campos, Rai Novaes, Kaio Vinícius e Saga dos Vaqueiros. As atividades vão até o sábado, 19.

Também no próximo sábado, acontece o projeto Ação na Comunidade, que acontecerá no povoado Vila Pedras. Na oportunidade, será realizada a assinatura da Ordem de Serviço para o calçamento da Rua da Taboca.

No dia 24 de agosto, o município receberá o ‘Sergipe é Aqui’, uma atividade do Governo do Estado que reúne cerca de 150 ações e serviços, ofertados para a população, por meio de órgãos e secretarias estaduais. Entre as ordens de serviço previstas, está a Ordem de Serviço para início das obras para a pavimentação asfáltica da estrada que dá acesso ao Povoado Cuminho, fruto de uma emenda do então deputado federal Fábio Mitidieri, hoje governador do Estado.

Será realizado no sábado, 26, a abertura do Campeonato Rainha dos Tabuleiros de Futebol, a partir das 15h, no Estádio de Futebol Jackson Alves de Carvalho, no Rio Branco, realizado por meio de uma parceria entre o Governo Municipal, através da Secretaria de Esportes, e o Rio Branco Esporte Clube, fundado há mais de 100 anos. Logo após, às 20h, acontecerá a entrega da Ordem do Mérito Cultural Jornalista Zózimo Lima, no Largo da Rodoviária, quando será homenageado o artista capelense Roberto Alves.

SHOW DA CIDADE

Também no Largo da Rodoviária, logo após a entrega da Ordem do Mérito Cultural Jornalista Zózimo Lima, acontece o Show da Cidade, com Danielzinho Junior, Zezo e, pela primeira vez em Sergipe, a cantora Priscila Sena.

Os shows têm início às 21 horas.

DIA FESTIVO

A programação no dia 28 de agosto, têm início às 8h da manhã, com o hasteamento das bandeiras, na Prefeitura Municipal. Logo após, é realizada a Homenagem Póstuma aos Fundadores, na Praça Cônego José da Mota Cabral. Também é realizada uma Missa Solene em Ação de Graças.

À tarde, no Povoado Pirunga, será inaugurada uma quadra de esportes, além de entregar à população três novos veículos, sendo duas caçambas e um caminhão baú.

Também serão assinadas ordens de serviço para a reforma do telhado do Mercado Municipal, reforma dos Calçadões e Readequação dos Pontos de Ônibus do município.

“Todas as ações são fruto de muito trabalho, reforçando a credibilidade que Capela reconquistou ao longo dos últimos seis anos, preparando nossa cidade para o futuro”, concluiu Silvany.

