Capela São José, no Jardim Centenário, realiza dia festivo em honra ao pai adotivo de Jesus

A Paróquia Santa Clara de Assis, por meio da Capela São José, realizará nesta quarta-feira, 19 de março, um dia festivo em honra ao padroeiro e pai adotivo de Jesus. O evento culminará em uma belíssima procissão luminosa com mais de mil fiéis pelos bairros Jardim Centenário e Olaria.

A comunidade preparou uma programação especial para celebrar o dia do padroeiro dos trabalhadores, dos imigrantes e da família. As festividades começarão com uma alvorada e ofício de Nossa Senhora às 5 horas da manhã, e serão finalizadas com a missa solene seguida da procissão luminosa às 19 horas.

A procissão reunirá mais de mil fiéis que renovarão sua fé e devoção ao esposo de Maria e pai adotivo de Jesus.

O quê: Festa em honra ao patrono São José

Quando: 19 de março

Horários: 5 horas, 12 horas e 19 horas

Onde: Capela São José, Avenida Matadouro, 230, Jardim Centenário (próximo ao posto de gasolina Veneza)

Da assessoria