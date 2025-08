Capela sedia reunião do Conselho Interfederativo Regional de Secretários Municipais de Saúde

O município de Capela sediou, na última sexta-feira (01), a reunião ordinária do Conselho Interfederativo Regional (CIR) de Secretários Municipais de Saúde da regional de Nossa Senhora do Socorro.

Esta é a primeira vez que a reunião deste Conselho ocorre fora de sua sede administrativa, localizada no município da região metropolitana, e teve como principal objetivo discutir pautas estratégicas e o fortalecimento da rede de saúde, que tem, no município de Capela, equipamentos estratégicos.

Durante a visita, secretários municipais conheceram a estrutura do Hospital de Referências Cirúrgicas Nossa Senhora da Purificação, um equipamento administrado pela Prefeitura Municipal de Capela que realiza mais de 200 procedimentos cirúrgicos todos os meses.

Segundo o secretário municipal de saúde, Romildo Bijota, esse encontro posiciona o município de Capela como estratégico para o sistema de saúde do Estado, graças à atuação humanizada e eficiente do equipamento.

“A realização desse encontro é a comprovação de que o trabalho realizado pela gestão do prefeito Junior Tourinho segue o caminho do avanço, fortalecendo o atendimento à população da Capela e tornando os equipamentos que formam nossa rede estratégicos para a saúde regional, a exemplo do Hospital de Referências, que segue a disposição dos municípios dentro de nossa regional para atender a população de forma eficiente e humanizada”, explicou o secretário.

Da Assessoria