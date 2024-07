Capitania dos Portos de Sergipe abre inscrições para processo seletivo

A Capitania dos Portos de Sergipe informa que no período de 1º de julho a 02 de agosto de 2024, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo ao Curso Especial de Segurança de Embarcações de Passageiros (ESEP) – Turma 1/2024.

O curso destina-se a qualificar Aquaviários para conduzir embarcações empregadas no transporte de passageiros, sejam elas escolares, de turismo ou de travessia, empregadas na navegação interior e de apoio portuário, a fim de contribuir para a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção de poluição hídrica.

O propósito do curso é qualificar Aquaviários do 1º, 2º e 3º Grupos, com nível de habilitação 2, 3 ou 4, para atuar como patrão ou tripulante de embarcações nas capacidades previstas nos cursos de formação realizados por esses Aquaviários, observando as limitações contidas na NORMAM101/DPC.

Os interessados em participar do Processo Seletivo, poderão se inscrever de FORMA PRESENCIAL, no período de 1º de julho a 02 de agosto de 2024, na Capitania dos Portos de Sergipe, no Grupo de Atendimento ao Público (GAP), situada na Avenida Ivo do Prado, nº 752, São José.

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h20 às 11h40. Demais formas de inscrição encontram-se descritas no Edital. O curso tem previsão de início no dia 19 de agosto de 2024.

O Edital do processo seletivo está disponível no site www.marinha.mil.br/cpse.

Mais informações podem ser obtidas junto a Divisão de Ensino Profissional Marítimo por meio do telefone (79) 3711-1611.

Fonte Capitania dos Portos de Sergipe