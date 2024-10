Capitania dos Portos de Sergipe celebra 170 anos com exposição

A mostra acontece no RioMar e destaca as principais atividades desenvolvidas pela corporação no Estado

A Capitania dos Portos de Sergipe completa 170 anos de serviços à segurança marítima do Estado e promove exposição comemorativa no RioMar Aracaju, como parte da programação de aniversário. A mostra oferece ao público a oportunidade de conhecer mais sobre o papel fundamental da corporação, através de informações, arquivos e réplicas.

Ao longo de sua trajetória, a Capitania tem sido peça-chave na fiscalização e proteção das atividades náuticas, garantindo a defesa da vida, segurança da navegação, prevenindo acidentes e protegendo o meio ambiente marinho.

A exposição exibe equipamentos utilizados em operações e ocorrências reais, além de destacar as principais atividades desenvolvidas no estado, como a qualificação de aquaviários, a construção do Farol Sergipe, inaugurado na Coroa do Meio em julho de 1991 e o apoio a ações de preservação ambiental.

A exposição acontece até o dia 30 de outubro, no Piso L1, ao lado da Farmácia Pague Menos, com acesso gratuito.

Serviço

O quê? Exposição da Capitania dos Portos, em comemoração aos 170 anos da corporação.

Quando? Até 30 de outubro.

Onde? Piso L1 do RioMar Aracaju, ao lado da Farmácia Pague Menos – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Horário? Funciona no mesmo horário do shopping.

Acesso? Gratuito.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação