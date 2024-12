Caranguejoman 2025: a maior festa do triathlon sergipano

O Caranguejoman, maior prova de triathlon do estado de Sergipe, já tem data marcada para sua primeira etapa em 2025. No dia 23 de Fevereiro, a Orla Pôr do Sol e a Orla de Atalaia serão palco dessa competição única que promete reunir 500 atletas de todo o país, consolidando-se como um evento imperdível no calendário esportivo brasileiro.

Firmando uma parcria junto a Speed Produções, renomada empresa no segmento de organização de eventos esportivos, o as provas do Caranguejoman 2025 vão elevar ainda mais o nível de estrutura, conforto e experiência de prova aos atletas.

“Estamos trazendo um novo padrão de qualidade para o triathlon sergipano, e os atletas podem esperar uma experiência inigualável. A aceitação da primeira etapa superou todas as nossas expectativas de adesão e repercussão por todo nordeste. Mais uma vez teremos presente patrocinadores e a mídia especializada que levarão nossa prova para todo o país.”

Distâncias para todos os desafios Os participantes poderão escolher entre quatro distâncias:

● Super Sprint: 400m de natação / 20km de ciclismo / 2,5km de corrida

● Sprint: 750m de natação / 20km de ciclismo / 5km de corrida

● Standard: 1500m de natação / 40km de ciclismo / 10km de corrida

● Long: 1500m de natação / 60km de ciclismo / 15km de corrida, a mais nova distância que serve como porta de entrada para o endurance e preparação para desafios maiores.

Com uma largada cinematográfica na Orla Pôr do Sol e uma chegada icônica na Orla de Atalaia, o Caranguejoman oferece um percurso paradisíaco, onde a beleza natural de Sergipe se torna um dos grandes atrativos para os triatletas e público presente.

Um evento para todos Além de proporcionar um ambiente competitivo de alto nível, o Caranguejoman é uma celebração do triathlon. Atletas experientes e iniciantes estarão lado a lado, promovendo um clima de camaradagem e superação.

“Triatletas de todo o país estarão presentes, tornando este evento um verdadeiro encontro nacional do esporte” afirma a organização.

Calendário e novidades A segunda etapa do Caranguejoman 2025 já está confirmada para o dia 12 de outubro, data em que o evento se tornará ainda mais especial ao ser uma etapa seletiva para o Campeonato Mundial de Long Distance da World Triathlon.

Para mais informações, acesse nosso site www.canguejoman.com.br ou nosso instagram instagram.com/caramguejoman.CARANGUEJOMAN 2025: A MAIOR FESTA DO TRIATHLON SERGIPANO

Texto e foto Martins Assessoria Digital e Marketing