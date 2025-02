Caravana Nordeste capacita agentes de viagem e promove Sergipe como destino turístico

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), promoveu entre os dias 17 a 20 de fevereiro, a primeira Caravana Nordeste de 2025.

Essa iniciativa faz parte do cronograma de ações do convênio firmado entre o Governo e a Associação que visa capacitar agentes de viagem em parceria com operadoras de turismo, fortalecendo a promoção do destino Sergipe.

Durante a caravana, que percorreu as cidades de Arapiraca (AL), Maceió (AL), Caruaru (PE) e Recife (PE), mais de 250 agentes participaram de capacitações sobre os principais pontos turísticos, infraestrutura e hotelaria, preparando os profissionais para oferecer as melhores experiências aos turistas em nosso Estado.

Para animar a caravana, o trio pé de serra Os Três Muleques levou o autêntico ritmo do forró, encantando os participantes. A apresentação não apenas elevou o espírito do evento, mas também proporcionou uma verdadeira amostra das tradicionais festas juninas sergipanas. Com sanfona, zabumba e triângulo, o trio transportou todos os participantes para um ambiente festivo, repleto de alegria e cultura, mostrando que Sergipe é o País do Forró.

Ernandes Green, agente de viagem de Caruaru, destacou a importância da capacitação. “A gente sai daqui com uma bagagem maravilhosa, para fazer aquela venda do pacote, conhecendo o hotel, o destino e o roteiro. Isso sim é um trabalho bem-vindo para o profissional do turismo. Sergipe veio abraçar o agente de viagem, e se o agente é abraçado, não tem como dar errado. Isso é saber fazer um turismo mais humanizado. Com certeza, Sergipe está de parabéns!”, elogiou Ernandes.

Tatiane Angela, agente de Arapiraca, já familiarizada com os pontos turísticos do estado, também enalteceu as belezas do destino. “Sergipe é maravilhoso. A rede hoteleira é maravilhosa, aconchegante, e sem falar dos pontos turísticos de Aracaju e de Sergipe também, né? Os cânions são incríveis, são as coisas mais lindas e belas que a gente tem em Sergipe, e a Crôa do Goré, com dunas e piscinas naturais”, descreveu a agente.

Antônio Carlos Franco, presidente da ABIH-SE, ressaltou a importância das caravanas para a divulgação do destino. “Promover a capacitação dos agentes de viagem é fundamental, e as caravanas são oportunidades para impulsionar o turismo regional, que passa a depender menos do transporte aéreo. Ao longo do ano, teremos mais três caravanas regionais, além de diversas ações em todo o Brasil. Graças aos investimentos que o governador Fábio Mitidieri tem feito no turismo, Sergipe está despontando como um dos destinos turísticos mais competitivos do Brasil, impulsionando a economia do nosso Estado”, pontuou ACF.

