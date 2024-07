Carlos Cauê lança ‘Tempo das Esperas’ nesta quarta-feira

Novo livro do escritor será lançado no Museu da Gente Sergipana a partir das 18 horas

A poesia de Carlos Cauê será novamente apresentada ao público através do seu mais novo livro: ‘Tempo das Esperas’. O lançamento acontecerá nesta quarta-feira, 17, no Museu da Gente Sergipana, a partir das 18 horas. O livro tem prefácio de Ronaldson Sousa e apresentação de João Augusto Gama. A capa é de Ronaldson e Rafael Balthazar, a partir da obra “A criação de Adão” (1511), de Michelangelo, sobre a qual Ronaldson criou as ilustrações do livro. A diagramação é de Adilma Menezes.

‘Tempo das Esperas’ reúne a produção poética do escritor, publicitário e jornalista, Carlos Cauê, nos últimos anos, inclusive do período da pandemia causada pela Covid-19. A obra está dividida em quatro partes: eis o homem, tempo, pausa e das esperas. “O livro é dividido em quatro partes e cada uma reflete sobre um tema específico. Na primeira parte, ‘eis o homem’, fala sobre a condição do homem e as suas relações com o próprio homem, com Deus, com o próximo. É uma temática existencial, que lida com a condição humana. Depois, trata a relação com o tempo, como uma categoria absoluta que rege todas as coisas e que todos nós precisamos reverenciar. Na terceira parte, intitulada de ‘pausa’, aborda o dilema da vida e da morte que foi imposto durante a pandemia, a inquietação do homem neste período. E, por fim, traz o tempo das esperas, como um aceno de esperança, do por vir. Da necessária capacidade do homem para continuar vivendo e levando a sua vida e sua luta adiante”, ressalta o autor.

Este é o segundo livro de poemas lançado por Cauê. Em 2014, o autor apresentou o livro ‘Amorável’. Além destas produções, publicou os livros de contos ‘Contos de Vida e Morte’, em 1999, e, em 2021, ‘Sinfonia da Desesperança’, ambientado na pandemia. Além disso, na dramaturgia, teve duas peças encenadas: em 2004, ‘Viva – A Vida em um Ato’, e, em 2023, ‘Passatempo’.

O autor

Carlos Cauê é alagoano de Maceió, apaixonou-se por Aracaju ao ingressar na Universidade Federal de Sergipe (UFS), no início dos anos 1980. Recebeu os títulos de cidadão aracajuano e sergipano. Especializou-se em Marketing Político, comandando diversas campanhas eleitorais em Sergipe. Na gestão pública sergipana, foi presidente da Fundação Cultural de Aracaju e secretário da Cultura de São Cristóvão, quando recriou o Festival de Arte de São Cristóvão (Fasc). Foi secretário da Comunicação do Governo de Sergipe e da Prefeitura de Aracaju.

Foto Jajaina Santos

Por Tirzah Braga