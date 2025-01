‘Carmo Energy continua funcionando sem registro em Sergipe’, diz Crea-SE

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (SE) enviou, nesta quarta-feira (8) fiscais ao campo de exploração de petróleo da empresa Carmo Energy, no Povoado Bomfim, no município de Divina Pastora, onde o funcionário, de uma terceirizada de segurança, morreu depois de ter sido imprensado em uma bomba de sucção, chamada de ‘cavalo de pau’.

A empresa funciona desde 2022 sem registro e sem apresentar o quadro técnico de funcionários, o que demonstra o desprezo pelo cumprimento da Legislação Federal. O registro da empresa e do quadro técnico é imprescindível para identificar os responsáveis pelas atividades da empresa no estado. A Carmo Energy já foi notificada e autuada por conta da situação, mas não se regularizou junto ao Conselho até o presente momento.

Com relação a morte registrada nessa terça-feira (7), em um de seus equipamentos, o Crea-SE constatou que a regularidade das medidas de segurança no local, foram atestadas por um engenheiro de segurança do trabalho, que não demonstra vínculo com a empresa.

Já com relação à operação, o campo encontra-se em atividade irregular perante o Crea-SE, por não ter nenhum responsável pela sua operação no momento.

Sobre o que teria provocado o acidente, o Crea-SE aguarda o resultado das investigações da Polícia Civil e permanece à disposição para colaborar com as informações que forem necessárias para elucidar o caso.

Em outubro do ano passado, a mesma empresa foi objeto de denúncia junto à Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). O Crea foi solicitado para acompanhamento da fiscalização, que resultou em outra autuação por infração.

“O Conselho reitera que tem adotado as medidas necessárias administrativamente e juridicamente para que a Carmo Energy se regularize junto ao Conselho, em observância aos princípios éticos profissionais”, afirmou o presidente do Crea-SE, engenheiro Dilson Luiz.

Fonte e foto assessoria