Carnaval em Nossa Senhora do Socorro: confira a programação de shows

Os festejos serão realizados na Orlinha São Brás e na Prainha do Porto Grande.

O Carnaval em Socorro 2025 tem início neste sábado (1º) e conta com uma programação diversificada para garantir a alegria dos foliões. Organizada pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, a festa contará com mais de 20 atrações, sendo exclusivamente artistas locais, buscando reforçar a valorização dos músicos socorrenses. Os shows serão realizados em dois pontos turísticos característicos da cidade: a Orlinha São Brás e a Prainha do Porto Grande.

A festa é organizada através da Secretaria da Cultura e Economia Criativa (Secult), e contará com a atuação da Secretaria Municipal da Mobilidade Urbana (Semob), por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), assim como da Secretaria Municipal da Defesa Social (Semdes), atuando com a Defesa Civil e Guarda Municipal, em parceria com a Polícia Militar de Sergipe. O evento terá ainda ações de equipes da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Família, da Inclusão e da Assistência Social (Semfas), bem como da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsurb).

Confira a programação:

Sábado (1º) – 16h

Local: Orlinha do São Brás

Orquestra de Frevo Cajuína

Timbal de Rua

Banda Telãozinho

Local: Prainha do Porto Grande

Banda Gilsan

Dinho Santos

Banda Jean Pressão

Domingo (2) – 16h

Local: Orlinha do São Brás

Isaac Max

Nara Pressão

Banda Black Power

Local: Prainha do Porto Grande

Jall Lima

Orquestra de Frevo Irmãos do Frevo

Os Bacanas

Segunda-feira (3) – 16h

Local: Orlinha do São Brás

Saiddy Gueto City

Orquestra Saca Rolha

Lucas Camargo

Local: Prainha do Porto Grande

Valdeyr Cotias

Orquestra Tempo de Frevo

Jairo Lima

Terça-feira (4) – 16h

Local: Orlinha do São Brás

Jeferson Mix

Grupo de Dança the Mob no Ritmo do Frevo

Garizinho de Luxo

Zanny a musa

Local: Prainha do Porto Grande

Carlinhos Cruz

Pagode do JM

Banda Leva Massa

Foto: Milton Carvalho

Fonte: Assessoria de Comunicação