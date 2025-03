Carnaval em Socorro 2025: população elogia e aprova festa do município

A festa realizada pela Prefeitura de Socorro acontece até terça-feira, 4

Quem visita a Orlinha do São Brás e a Prainha do Porto Grande durante o Carnaval em Socorro 2025 não tem outra coisa a falar além de elogios. Realizado pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa (Secult), o espaço e toda programação cultural encantaram os moradores e turistas que visitaram a festa. As bandas e artistas da terra deram um verdadeiro show, banhados pela beleza natural dos pontos turísticos da cidade.

Para a moradora do Marcos Freire II, Grazielle de Sousa Cruz, a festa é um verdadeiro ambiente familiar, onde as crianças podem brincar livremente. “Eu fiquei sabendo que teria festa aqui pelo Instagram da Prefeitura de Socorro. Estou achando muito boa, segura, gostei muito. É muito bom ver nossos meninos correndo sem se preocupar com carros passando, ou até mesmo violência, porque aqui tem bastante policiamento e isso nos permitiu aproveitar sem se preocupar”, disse.

Já a aposentada Aparecida dos Santos disse que “não tem festa melhor que a que fica pertinho de casa”. “Aqui está calmo, temos uma vista bonita, podemos sair na porta e ouvir uma música boa e ver as pessoas aproveitando, espairecendo a mente do dia a dia no trabalho. Que aconteça mais vezes, o prefeito está de parabéns”, declarou.

A socorrense Valdeci dos Prazeres compartilha da mesma opinião de sua irmã e vizinha, Aparecida. “Estou gostando bastante, estou curtindo e adorando estar com a família. Estou me sentindo bastante segura. Tem muito tempo que não acontece uma festa assim por aqui, espero que continue porque gostei demais”, afirmou.

Confira as apresentações desta segunda e terça-feira:

Segunda-feira (3) – 16h

Local: Orlinha do São Brás

Saiddy Gueto City

Orquestra Saca Rolha

Lucas Camargo

Local: Prainha do Porto Grande

Valdeyr Cotias

Orquestra Tempo de Frevo

Jairo Lima

Terça-feira (4) – 16h

Local: Orlinha do São Brás

Jeferson Mix

Grupo de Dança the Mob no Ritmo do Frevo

Garizinho de Luxo

Zanny a musa

Local: Prainha do Porto Grande

Carlinhos Cruz

Pagode do JM

Banda Leva Massa

Foto: Juracy Feitosa

Fonte: Assessoria de Comunicação