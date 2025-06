Carreta Banco do Nordeste é inaugurada como unidade itinerante de atendimento

O Banco do Nordeste lançou uma novidade interessante: a Carreta BNB, uma unidade móvel de atendimento que funcionará como agência itinerante. A carreta circulará nos principais eventos apoiados pela instituição, com oferta de atendimento personalizado em áreas consideradas estratégicas. O lançamento foi feito na sexta-feira (20), em Campina Grande (PB). O veículo deve percorrer todos os estados nordestinos, além de parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Em Sergipe, está prevista a participação em feiras agropecuárias e outros eventos de negócios.

Segundo o presidente do BNB, Paulo Câmara, a Carreta BNB vai fortalecer a presença institucional em toda a área de atuação. “Além de ampliar a visibilidade da marca, a unidade móvel nos dá mais agilidade e estrutura para participar de eventos de forma efetiva, com atendimento de qualidade e orientação direta ao público. Outras instituições já utilizam esse formato, e o Banco do Nordeste passa a contar agora com um equipamento versátil, que aproxima ainda mais o Banco da população”, concluiu.

Texto e foto BNB