Carreta BNB vem pela primeira vez a Sergipe, à Expo Glória

A Carreta BNB, agência itinerante do Banco do Nordeste, atenderá ao público durante a Expo Glória. O evento será realizado de 17 a 20 de setembro, no Parque de Exposições de Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão do estado. É a primeira vez que a carreta vem ao estado de Sergipe.

A unidade já chegou ao município, com atendimento personalizado, para oferecer serviços e informações sobre crédito e microcrédito para empreendedores e empresários da região. Com estrutura completa para receber clientes e parceiros, a Carreta BNB será palco de assinatura de contratos e palestras do programa de microcrédito rural do Banco (Agroamigo).

A Carreta BNB possui 17 metros de comprimento e possui sala para reuniões, área de atendimento aos visitantes, banheiro e lounge para acomodar clientes e parceiros.

Texto e foto BNB