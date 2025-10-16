Carreta da Saúde do IGC encerra atendimentos em Aracaju com mais de 1.400 exames realizados

A cidade de Aracaju vivenciou um marco na saúde preventiva feminina com o encerramento do Projeto Saúde Integrada da Mulher (SIM), que proporcionou atendimento a mais de mil mulheres em 45 dias de serviço. Realizado em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e o Instituto de Gestão e Cidadania (IGC), o projeto foi uma verdadeira revolução na agilidade e acessibilidade de exames médicos essenciais para a saúde da mulher.

A grande protagonista dessa iniciativa foi a Carreta da Saúde do IGC, que ficou instalada no estacionamento do Hospital Nestor Piva. O atendimento móvel contou com estrutura completa e com capacidade para realizar até 120 exames por dia. Durante o período, foram realizados mais de 1.400 exames, com destaque para ultrassonografias mamária, transvaginal e de tireoide, além de punções de tireoide, todos gratuitos para as beneficiárias.

O impacto do SIM para as mulheres de Aracaju foi imediato. O atendimento célere, sem filas e com organização exemplar, trouxe alívio para muitas que aguardavam na fila de regulação do SUS.

