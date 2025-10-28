CARRO DE PASSEIO CAPOTA E DEIXA TRÊS PESSOAS FERIDAS NA BR-101, EM MARUIM; VITIMAS FICAM PRESAS ÀS FERRAGENS

Um veiculo de passeio capotou e deixou três pessoas feridas na manhã desta terça-feira (28), na BR-101, em Maruim.

As informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) são de que as vítimas ficaram presas às ferragens e foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros.

A PRF informou ainda que duas vítimas tiveram ferimentos leves e uma ferimento grave.

Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju.

Foto redes sociais