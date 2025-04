Carro de passeio capota e deixa uma pessoa morta e 4 feridos próximo ao Povoado Mussuca, em Laranjeiras

Uma mulher morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas, no inicio da manha deste sábado, após um veiculo de passeio capotar, próximo ao Povoado Mussuca, em Laranjeiras.

As informações passadas pela Rodoviária Federal (PRF) são de que o acidente foi registrado por volta das 6h30, no km 81 da rodovia. De acordo com a PRF, ainda não foi possível identificar a dinâmica do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Foto: Reprodução/Redes sociais