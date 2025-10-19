Carro de passeio colide em carroça e deixa três pessoas feridas na ponte Aracaju/Barra

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carroça de tração animal deixou três pessoas feridas na madrugada deste domingo (19), na ponte Construtor João Alves, que liga Aracaju ao município da Barra dos Coqueiros.

O condutor do carro não sofreu ferimentos. Já os ocupantes da carroça ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a um hospital.

Já o BPRV informou que o condutor do veículo permaneceu no local e prestou assistência às vítimas até a chegada das equipes de socorro.

O animal foi retirado pelo Corpo de Bombeiros com auxílio de um guincho, a carroça foi retirada da via e o veículo foi recolhido ao pátio por falta de licenciamento.

Com informações do BPRv