Carro de passeio invade a preferencial, atinge caminhão do CBM e deixa dois feridos, em Aracaju

Um carro de passeio colidiu na madrugada desta quinta-feira (01) com um caminhão do Corpo de Bombeiros Militar, no cruzamento da Avenida Mário Jorge com a Rua Construtor Genival Maciel, no Bairro Coroa do Meio, Aracaju.

No acidente, os veículos acabaram atingindo o muro de uma residência e duas pessoas ficaram feridas, segundo informações da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran).

Ainda segundo a CPTran, a condutora do carro fugiu do local sem prestar socorro aos feridos, que foram a passageira do carro e uma bombeira.

As duas vitimas foram socorridas por uma outra viatura dos Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O CBM informou também que a viatura voltava de uma ocorrência, quando foi atingida pelo carro, que teria invadido a preferencial da avenida. Com a batida, o caminhão bateu em um poste que caiu sobre um muro da residência.

O carro abandonado pela mulher foi levado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Foto CBM