Um carro de passeio pegou fogo na noite dessa quinta-feira (11), após bater contra um caminhão, na BR-101, nas proximidades do trevo de Santo Amaro.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal foram acionados e atenderam a ocorrência.

As informações passadas pelos agentes da PRF são de que, o motorista conseguiu sair do veículo. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já o motorista do caminhão não precisou de atendimento.

