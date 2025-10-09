E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 9 de outubro de 2025
Search

CARRO PEGA FOGO APÓS ATROPELAR VACA NA RODOVIA SE-270, NO POVOADO ABÓBORA, MUNICÍPIO DE SALGADO

  • |  
veiculo_incendio_atropelamento_animal_salgado_foto_bprv_091025

O motorista de um carro de passeio ficou ferido na rodovia SE-270, no povoado Abóbora, município de Salgado, após o veiculo colidir com uma vaca que estava solta na rodovia.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o carro seguia no sentido Aracaju/Salgado quando houve a colisão.

Ainda segundo o BPRv, o condutor não conseguiu evitar a colisão com o animal que atravessava a pista. Com o impacto, o carro pegou fogo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada, agiu rápido e debelou o fogo rapidamente.

Já o  motorista do veículo foi socorrido e recebeu os primeiros socorros na rodovia, prestado pelo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Foto: BPRv

Leia também