CARRO PEGA FOGO APÓS ATROPELAR VACA NA RODOVIA SE-270, NO POVOADO ABÓBORA, MUNICÍPIO DE SALGADO

O motorista de um carro de passeio ficou ferido na rodovia SE-270, no povoado Abóbora, município de Salgado, após o veiculo colidir com uma vaca que estava solta na rodovia.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o carro seguia no sentido Aracaju/Salgado quando houve a colisão.

Ainda segundo o BPRv, o condutor não conseguiu evitar a colisão com o animal que atravessava a pista. Com o impacto, o carro pegou fogo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada, agiu rápido e debelou o fogo rapidamente.

Já o motorista do veículo foi socorrido e recebeu os primeiros socorros na rodovia, prestado pelo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Foto: BPRv