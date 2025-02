Um carro pegou fogo no final da noite deste sábado (08), na Rodovia SE-170, entre os municípios de Campo do Brito e Itabaiana.

As informações passadas por populares são de que o condutor do Fiat Uno conseguiu sair quando percebeu início das chamas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e debelou as chamas.

Ninguém ficou ferido, sendo registrado apenas danos materiais e não há informações sobre o que teria provocado o fogo.

Foto ilustração