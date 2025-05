Carro sai da pista, atinge poste e deixa quatro feridos quando seguia no sentido Riachuelo–Divina Pastora

O motorista de um carro de passeio perdeu o controle da direção na tarde desta quarta-feira (07) na rodovia SE-160, no povoado Bomfim, em Divina Pastora, quando na altura da Fazenda São Félix, saiu da pista e colidiu com um poste de energia.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) o veículo saiu da pista, percorreu cerca de 40 metros, bateu com contra um poste da Energisa, destruiu aproximadamente seis metros de cerca e parou dentro da propriedade rural.

Uma guarnição da Policia Militar foi acionada através do Ciosp e, ao chegar ao local, encontrou o motorista no veículo. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao hospital. Os demais ocupantes também ficaram feridos e foram levados por familiares para unidades de saúde da região antes da chegada da polícia.

Ainda segundo a BPRv, o veículo estava com a documentação em dia e foi liberado aos familiares do condutor mediante termo de entrega. Autos de infração foram lavrados pela equipe policial, mas não houve necessidade de remoção do carro do local.

Foto BPRv