Carro sai da pista, cai em ribanceira e uma pessoa fica ferida em Santa Luzia do Itanhy

Uma mulher ficou ferida na madrugada deste sábado (08), após o veículo em que ela estava sair da pista e cair em uma ribanceira na Rodovia SE- 368 no município de Santa Luzia do Itanhy.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o carro seguia no sentido Indiaroba/Estância e ao realizar uma curva, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

O BPRv informou ainda que a passageira foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e em seguida foi encaminhada ao Hospital de Estância.

O veículo encontrava-se regularizado.

Foto BPRv