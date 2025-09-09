Cartilha sobre comunidade Xokó é disponibilizada gratuitamente

Reconhecendo a história, a cultura e a resistência do povo Xokó, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) passa a disponibilizar gratuitamente a cartilha ‘Uma homenagem dos pesquisadores e pesquisadoras à Comunidade Xokó’. A publicação, resultado de pesquisas acadêmicas realizadas pelo Programa Laboratório Social, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, da Universidade Tiradentes (PPGD/Unit-SE) e universidades espanholas, traz resumos de estudos e registros fotográficos que valorizam o conhecimento e as práticas culturais dessa comunidade indígena de Porto da Folha, em Sergipe.

O professor e pesquisador Fran Spinoza, coordenador do Laboratório Social da Unit, informou que a cartilha surgiu como um agradecimento à comunidade Xokó, que ao longo dos últimos três anos recebeu pesquisadores e estudantes em suas casas e territórios. “Passamos dois, três, quatro dias na comunidade realizando diferentes pesquisas, que vão desde segurança alimentar, demarcação de terras e território, até trabalho digno, saúde e resolução de conflitos. A cartilha reúne resumos dessas pesquisas e fotografias da própria comunidade, de forma acessível, a fim de que o conhecimento circule para além do ambiente acadêmico”, ressaltou.

Segundo Spinoza, a publicação também busca dar visibilidade ao povo Xokó. “Queremos que estudantes, professores e a sociedade conheçam a luta de resistência da comunidade, presente antes da chegada dos colonizadores europeus. É uma forma de valorizar a ancestralidade indígena e o conhecimento local, este muitas vezes invisibilizado pela história oficial”, destacou.

A publicação faz parte de um programa de pesquisas contínuas, que inclui visitas periódicas à comunidade Xokó, coleta de dados, entrevistas com lideranças e participação em eventos culturais, como a festa de retomada da terra. Além disso, alunos do Programa Laboratório Social apresentam resultados dessas pesquisas em congressos, palestras e intercâmbios internacionais, consolidando a circulação do conhecimento gerado junto à comunidade.

Distribuição e utilização

A cartilha apresenta linguagem clara e acessível, pensada para estudantes do ensino médio, professores e público geral. Além de facilitar a compreensão do conteúdo acadêmico, o material inclui imagens da comunidade, de suas práticas culturais e festividades, tornando a leitura mais envolvente e educativa.

Com o apoio da Seed, a cartilha será divulgada em escolas da rede pública estadual e poderá ser utilizada em atividades pedagógicas e interdisciplinares. A expectativa é de que o material estimule o interesse pela história e cultura indígena sergipana, promovendo respeito, diversidade e valorização dos saberes tradicionais.

Conheça e acesse a cartilha aqui.

Fotos: Fran Spinoza