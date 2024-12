Casa de Marimbondo participa da 14ª Bienal Brasileira de Design

A poltrona Pacatuba será apresenta no evento e traz um olhar contemporâneo para as artesanias presentes na comunidade do Tigre, no pantanal sergipano

Para a 14ª Bienal Brasileira de Design, a Casa de Marimbondo apresenta uma de suas criações mais emblemáticas: a poltrona Pacatuba. O mobiliário, depois de marcar presença em exposições em São Paulo e no Rio de Janeiro, retorna simbolicamente e desembarca nesse importante evento, que chega a Aracaju, onde estão as raízes da marca sergipana.

A Casa de Marimbondo nasceu do pensamento da multiartista e artesã Naná Oliveira e tem o propósito de preservar a cultura, gerar prosperidade e novas fontes de renda para mulheres nordestinas. Naná dedicou os últimos 10 anos exclusivamente para a pesquisa e trabalhos com comunidades periféricas e tradicionais, no desenvolvimento de produtos e no aprendizado das artesanias da região, em especial do seu estado, o Sergipe.

Foi em Pacatuba, no pantanal sergipano, que o sonho antigo de produzir mobiliário despertou. Um trabalho embasado no conhecimento e na utilização das técnicas tradicionais, que busca colaborar com a economia do lugar numa expectativa de contribuir para a perpetuação da sabedoria manual daquele território.

Os objetos do cotidiano e da cultura do povoado do Tigre foram o ponto de partida para a criação da poltrona Pacatuba, que teve a colaboração da arquiteta Giovanna Arruda. Em especial, o puçá – pulsar -, apetrecho usado pelas mulheres na pesca do marisco nas lagoas do segundo maior bioma pantaneiro do Brasil. De lá também é retirada a taboa, elemento central do artesanato local e que cresce em abundância. Ali, Naná, guiada por Dona Marizete e Jozinete, teve a sensibilidade de enxergar um design próprio e uma fibra diferenciada da taboa por crescer em águas profundas. Algo único e exclusivo de Pacatuba.

“O que chamam de design, nós chamamos de tradição. Nosso alicerce é o modo de viver do Nordeste e tudo o que nos envolve. A poltrona Pacatuba é inspirada na natureza orgânica e comunitária do povoado do Tigre, onde mantemos a tradição originária de viver no tempo e do que a natureza oferece”, conta Naná.

Outro material utilizado na poltrona Pacatuba é o vergalhão. As hastes de aço fazem parte dos mobiliários interioranos pelo seu baixo custo e longevidade, e criam uma estética única de preservação da memória daquela comunidade. Para Naná, o processo de construção desse mobiliário reformula conhecimentos que existem há muito tempo e que agora são a base das criações da Casa de Marimbondo. “Junto à estrutura de aço de um passado colonizado, trouxemos a palha da taboa como referência de um presente de resgate e manutenção de um sistema socioecológico, no qual se colhe e não se degrada, onde se alimenta e nada falta, onde esse trançado tradicional não se perde com o passar do tempo”, conclui.

Crédito imagem: Bruna Noveli

Sobre a @casade.marimbondo:

A Casa de Marimbondo é uma marca de mobiliários e artefatos brasileiros. Lançada em 2023, mantém suas origens, estudando e aprimorando técnicas manuais tradicionais, associadas ao design genuinamente brasileiro. Assim como as casas de marimbondos, a marca constrói relações consistentes e sólidas, trabalhando de forma horizontal e coletiva, com senso de defesa aguçada. Com um olhar contemporâneo, observa a cultura e os modos de vida dessas comunidades, o que influencia diretamente na elaboração dos mobiliários e artefatos. Criada pela multiartista e Naná Oliveira, a Casa de Marimbondo participa de todo o processo criativo e manual da produção das peças, sempre com a colaboração de outros artistas, artesãos e criadores. Tem como objetivo preservar a cultura do Nordeste, gerar prosperidade e novas fontes de renda para as mulheres que trabalham com a marca.

Serviço:

14ª Bienal Brasileira de Design

Local: AM Malls Sergipe, Av. Tancredo Neves, 4444, Aracaju – SE

Data: 07/12 a 20/12

Horário: 10h às 18h

Texto e foto: Silvia Dias da Costa