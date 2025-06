Casais homoafetivos realizam o sonho de se tornarem mães e pais através da reprodução assistida

Junho é o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, Clínica Fertilità mostra como estão os avanços da parentalidade homoafetiva.

Junho é internacionalmente reconhecido como o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, culminando no Dia Internacional do Orgulho em 28 de junho. No Brasil, avanços significativos foram alcançados nos últimos anos, incluindo o reconhecimento legal da união estável homoafetiva em 2011 e a autorização para casamentos entre pessoas do mesmo sexo em 2013 . Essas conquistas abriram caminho para que casais homoafetivos realizem o sonho da parentalidade por meio de técnicas de reprodução assistida.

A Fertilização In Vitro (FIV) é uma das principais técnicas utilizadas por casais homoafetivos que desejam ter filhos biológicos. Para casais femininos, é possível realizar a gestação compartilhada, onde uma parceira doa os óvulos e a outra gestará o embrião. Já para casais masculinos, o processo envolve a doação de óvulos e a utilização de um útero de substituição, conhecido como barriga solidária .

Desde 2013, o Conselho Federal de Medicina (CFM) permite que casais homoafetivos acessem técnicas de reprodução assistida. Em 2017, o CFM flexibilizou as regras para a cessão temporária do útero, permitindo que parentes de até quarto grau possam ser cedentes.

Em Aracaju, a Clínica Fertilità tem se destacado como referência em reprodução humana assistida, oferecendo suporte especializado a casais homoafetivos. Fundada em 2009 pelos ginecologistas e especialistas em reprodução humana assistida, Dr. Iuri Telles e Dra. Andréa Telles, a clínica tem sido pioneira na inclusão e no acolhimento de famílias diversas .

“As diversas possibilidades não apenas concretizam o desejo da parentalidade, como também reafirmam o direito à igualdade e à diversidade nas formas de amar e constituir família”, afirma Dra. Andrea.

Apesar dos avanços, casais homoafetivos ainda enfrentam desafios, como o acesso a informações claras sobre os procedimentos e a superação de preconceitos sociais. A Clínica Fertilità tem desempenhado um papel fundamental ao oferecer orientação e suporte emocional durante todo o processo de reprodução assistida.

“Acreditamos que todas as pessoas têm o direito de formar uma família, independentemente de sua orientação sexual. Nosso compromisso é proporcionar um ambiente acolhedor e tratamentos de excelência para tornar esse sonho possível”, destaca Dr. Iuri Telles.

O Mês do Orgulho LGBTQIA+ é uma oportunidade para celebrar conquistas e refletir sobre os desafios ainda enfrentados pela comunidade. A possibilidade de casais homoafetivos realizarem o sonho da parentalidade por meio da reprodução assistida representa um avanço significativo na luta por igualdade e inclusão. Iniciativas como as da Clínica Fertilità demonstram o impacto positivo de profissionais comprometidos com a diversidade e os direitos humanos.

Casais homoafetivos interessados em saber como funciona o processo podem entrar em contato com a Clínica Fertilità

