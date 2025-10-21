Casal de idosos e a filha são atacados por enxame de abelhas em povoado do município de Graccho Cardoso

Três pessoas, um casal de idosos e a filha de aproximadamente 30 anos, foram atacadas por um enxame de abelhas no povoado Lagoa do Rancho, zona rural de Graccho Cardoso, no início da tarde desta terça-feira (21).

De acordo com informações, as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também por uma ambulância da Secretaria de Transportes do município.

Eles foram levados à Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade, mantida pela Prefeitura, onde recebeu atendimento médico para estabilização. Em seguida, todos foram transferidos para o Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória.

Informações preliminares apontam que o casal de idosos foi o primeiro a ser atacado, e a filha acabou sendo atingida ao tentar ajudá-los.

O atendimento rápido do Samu e os procedimentos realizados na clínica de saúde foram essenciais para estabilizar as vítimas.

Por Genison Balbino