Casal morre ao colidir a motocicleta com cavalo solto na rodovia SE-170 entre São Domingos e Lagarto

Os animais soltos nas rodovias que cortam o estado de Sergipe continuam deixando vitimas fatais.

Desta vez, o acidente foi registrado na noite deste domingo (16), quando um motociclista que levava uma mulher na garupa do veículo, colidiu com um cavalo que estava solto na rodovia SE-170, entre os municípios de Lagarto e São Domingo.

As informações são de que as vítimas, identificadas como Fernando e Poliana, trafegavam em uma moto quando colidiram com animal na pista.Com o impacto, o casal e o animal morreram no local.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Foto redes sociais