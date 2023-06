Casamento dos Tabaréus e Cavalgada animam a Barra neste sábado, 24

Eventos terão shows de Danielzinho Kaceteiro, Gilvan do Rojão e Elisson Leite

O Dia de São João promete muita festa e animação pela Barra dos Coqueiros. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura e de Turismo, realizará o Casamento dos Tabaréus e a Cavalgada, neste sábado, 24. Os eventos fazem parte da programação do Arraiá da Barra 2023.

O Casamento dos Tabaréus e a Cavalgada – uma das festas mais esperadas do período junino da Barra dos Coqueiros – começará às 16h, tendo como ponto de partida o Estádio João Cruz, localizado na Avenida Oceânica.

Atrações

O cantor Danielzinho Kaceteiro do Forró comandará o início da festividade. Do estádio João Cruz, o músico seguirá em trio elétrico até o Arraial da Capuã (vizinho à igreja católica), na Zona de Expansão da Barra dos Coqueiros. Na localidade, o público presente terá shows do cantor Gilvan do Rojão e de Elisson Leite. Confira abaixo o percurso completo e a programação musical.

“Sem dúvidas, o Arraiá da Barra 2023 está sendo marcante, com uma programação para todos os gostos e públicos. No início do mês, tivemos dois dias de grandes shows e, agora, na semana mais festiva deste período junino, teremos o Casamento dos Tabaréus e a Cavalgada para fechar com chave de ouro os festejos do nosso município”, afirma a secretária municipal de Cultura, Gessica Anjos.

Tradição

Secretário Municipal de Turismo da Barra dos Coqueiros, Sissinho Moura destaca que o Casamento dos Tabaréus existe há mais de 50 anos e faz parte das tradições culturais e turísticas da população barracoqueirense.

“Por muitos anos, o Casamento dos Tabaréus foi esquecido pelas gestões municipais e, neste momento, o prefeito Alberto Macedo, juntamente com a equipe de Cultura e de Turismo, busca retomar este evento tão tradicional na Barra. Nossa expectativa é de que um grande público compareça à festividade, que será animada por três atrações”,

CONFIRA PROGRAMAÇÃO

16h – Danielzinho Kaceteiro do Forró

20h – Gilvan do Rojão

21h30 – Elisson Leite

CONFIRA ROTA DA CAVALGADA

Concentração: Estádio João Cruz (na Av. Oceânica)

Avenida Oceânica

Rua Cabo Resende

Rua Carlos Gomes

Rua Major Bernardino Dantas

Avenida José Mota Macedo

Avenida Gen. Antônio Sebastião Basílio Pirro (Praça Santa Luzia)

Avenida Oceânica (contramão)

Rua Flora Reis

Rua São Miguel

Rua José Roberto Calazans Costa

Rua Heitor Villas Lobos

Avenida Oceânica (Direção ao Capuã)

Rodovia Engenheiro Edilson Távora

Finalização: Arraial da Capuã (vizinho à igreja católica)

Ascom prefeitura da Barra dos Coqueiros