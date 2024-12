Caso Verônica: começa julgamento de irmã, cunhado e taxista

O julgamento dos três acusados pela morte de Verônica Elisiane Barbosa Mesquita, de 23 anos, no dia 9 de novembro de 2021, em Areia Branca, acontece nesta quarta-feira (11), no Fórum Dr. Levindo Cruz, em Laranjeira. Os acusados irão enfrentar o júri popular.

Entre os acusados estão a irmã e o cunhado de Verônica, além de um taxista. O crime ocorreu em novembro daquele ano.

Relembre o caso – Verônica Elisiane foi morta a facadas no banco traseiro do táxi durante um encontro com a irmã. O corpo foi parcialmente queimado e abandonado às margens de um rio em uma área de mata, no Povoado Pedrinhas, no município.

Foto arquivo pessoal