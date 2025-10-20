Cata-treco: confira a programação semanal do serviço em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), dá continuidade às ações do programa Cata-treco. O objetivo é recolher materiais que não têm mais serventia, ocupam espaço, acumulam sujeira nos quintais das residências e, muitas vezes, são descartados irregularmente nas ruas, avenidas e terrenos baldios da cidade.

Os moradores interessados em utilizar o serviço devem deixar seus objetos na porta das suas residências, a partir das 8h, quando as equipes da Empresa Municipal iniciam a coleta. Além do número 3021-9908, onde há servidores em dois turnos prontos para atender, também é ofertado o 3021-9999, que possibilita o contato telefônico e via WhatsApp.

Confira a programação semanal completa:

20 de outubro de 2025 (segunda-feira)

Bairro: Lamarão

Ponto inicial: UBS Carlos Fernandes, Avenida General Euclides Figueiredo, s/n

Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Percurso: Todas as ruas

21 de outubro de 2025 (terça-feira)

Bairro: Lamarão

Ponto inicial: Praça Frei Augusto de Santana

Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Percurso: Todas as ruas

23 de outubro de 2025 (quinta-feira)

Bairro: Aruana

Ponto inicial: US – Maria do Céu Santos Pereira, s/n

Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Percurso: Todas as ruas

24 de outubro de 2025 (sexta-feira)

Bairro: Aruana (Zona de Expansão)

Ponto inicial: Rua Maria Vasconcelos de Andrade com Avenida Padre Arnóbio de Melo

Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Percurso: Todas as ruas.

Ascom AAN